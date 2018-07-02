Парубій розповів, коли у ВР голосуватимуть за зняття недоторканності

"Ми пройшли перший етап (щодо скасування депутатської недоторканості – ред.). Я зацікавлений у тому, щоб це питання було (розглянуто – ред.) чим швидше. На сьогодні ми ще не маємо рішення комітету, але навіть якщо рішення буде у цю середу, нам необхідно добре проаналізувати з головами фракцій – чи ставити його в літні тижні, чи поставити в перший тиждень вересня", - повідомив А.Парубій.

Спікер додав, що перед кінцевим голосуванням, коли потрібно буде 300 голосів нардепів, потрібне голосування, яке повинне дати 226 голосів.

"Я вважаю, що і перший і другий етап (226 та 300 голосів – ред.) ми повинні пройти до президентських виборів. Моя ідея полягає в тому, що на передодні виборів парламентських і президентських буде легше збирати голоси", - резюмував А.Парубій.



Як повідомляв УНН, представник Президента у парламенті Ірина Луценко пропонує на поточній сесії попередньо схвалити зміни до Конституції стосовно скасування депутатської недоторканості.