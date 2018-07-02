Парубій розповів, коли у ВР голосуватимуть за зняття недоторканності

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Сьогодні профільний комітет не дав свій висновок щодо законопроекту про скасування депутатської недоторканності. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

"Ми пройшли перший етап (щодо скасування депутатської недоторканості – ред.). Я зацікавлений у тому, щоб це питання було (розглянуто – ред.) чим швидше. На сьогодні ми ще не маємо рішення комітету, але навіть якщо рішення буде у цю середу, нам необхідно добре проаналізувати з головами фракцій – чи ставити його в літні тижні, чи поставити в перший тиждень вересня", - повідомив А.Парубій.

Спікер додав, що перед кінцевим голосуванням, коли потрібно буде 300 голосів нардепів, потрібне голосування, яке повинне дати 226 голосів.

"Я вважаю, що і перший і другий етап (226 та 300 голосів – ред.) ми повинні пройти до президентських виборів. Моя ідея полягає в тому, що на передодні виборів парламентських і президентських буде легше збирати голоси", - резюмував А.Парубій.

Як повідомляв УНН, представник Президента у парламенті Ірина Луценко пропонує на поточній сесії попередньо схвалити зміни до Конституції стосовно скасування депутатської недоторканості.

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