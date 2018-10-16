Парубий: Рада сегодня возьмется за представления на Вилкула и Колесникова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Верховная Рада во вторник, 16 октября, начнет свою работу с присяги двух народных депутатов, а затем перейдет к рассмотрению вопроса предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Об этом во время заседания согласительного совета ВР заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Сегодня у нас предельный срок, чтобы рассмотреть этот вопрос - поэтому я предлагаю, чтобы сразу, с начала нашей работы, мы перешли к рассмотрению двух вопросов о снятии неприкосновенности (с Вилкула и Колесникова - ред.)", - сообщил Парубий.
Кроме того, спикер парламента предложил начать работу ВР с присяги двух новых народных депутатов.
"Сегодня также мы будем иметь возможность заслушать присягу двух народных депутатов, которые зашли в парламент после нашего решения об избрании двух нардепов в состав ЦИК. Поэтому предлагается с присяг начать заседание, затем - рассмотрение представлений", - резюмировал Парубий.
Напомним, вопрос о снятии неприкосновенности с двух нардепов предложен для внесения в повестку дня сегодняшнего заседания парламента в 12:30.
Ранее комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины признал законным представление Генерального прокурора Украины о снятии неприкосновенности с народного депутата Дмитрия Колесникова и передал его на рассмотрение парламента.
Кроме того, регламентный комитет признал законным проект представления Генерального прокурора Украины относительно снятия неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула.