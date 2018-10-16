Сьогодні у Раді очікується розгляд подань на Вілкула та Колєснікова

Зокрема, відповідні питання запропоновані для внесення у порядок денний сьогоднішнього засідання парламенту о 12:30.

Нагадаємо, комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України визнав законним подання Генерального прокурора України про зняття недоторканності з народного депутата Дмитра Колєснікова та передав його на розгляд парламенту.

Крім того, регламентний комітет визнав законним проект подання Генерального прокурора України щодо зняття недоторканності з народного депутата Олександра Вілкула.