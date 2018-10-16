Сегодня в Раде ожидается рассмотрение представлений на Вилкула и Колесникова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Верховная Рада во вторник, 16 октября, согласно предварительной повестке дня, должна рассмотреть вопрос предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Об этом говорится в проекте расписания заседаний парламента на текущую пленарную неделю, передает УНН.
В частности, соответствующие вопросы предложены для внесения в повестку дня сегодняшнего заседания парламента в 12:30.
Напомним, комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины признал законным представление Генерального прокурора Украины о снятии неприкосновенности с народного депутата Дмитрия Колесникова и передал его на рассмотрение парламента.
Кроме того, регламентный комитет признал законным проект представления Генерального прокурора Украины относительно снятия неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула.