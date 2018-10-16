Парубій: Рада сьогодні візьметься за подання на Вілкула та Колєснікова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Верховна Рада у вівторок, 16 жовтня, почне свою роботу з присяги двох народних депутатів, а потім перейде до розгляду питання надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова. Про це під час засідання погоджувальної ради ВР заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми маємо граничний термін, щоб розглянути це питання – тому я пропоную, щоб одразу, з початку нашої роботи, ми перейшли до розгляду двох питань про зняття недоторканності (з Вілкула та Колєснікова – ред.)", - повідомив Парубій.
Крім того, спікер парламенту запропонував почати роботу ВР з присяги двох нових народних депутатів.
"Сьогодні також ми будемо мати змогу заслухати присягу двох народних депутатів, які зайшли у парламент після нашого рішення про обрання двох нардепів до складу ЦВК. Тому пропонується з присяг розпочати засідання, потім - розгляд подання", - резюмував Парубій.
Нагадаємо, постанови щодо зняття недоторканності з двох нардепів запропоновані для внесення у порядок денний сьогоднішнього засідання парламенту о 12:30.
Раніше комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України визнав законним подання Генерального прокурора України про зняття недоторканності з народного депутата Дмитра Колєснікова та передав його на розгляд парламенту.
Крім того, регламентний комітет визнав законним проект подання Генерального прокурора України щодо зняття недоторканності з народного депутата Олександра Вілкула.