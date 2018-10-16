Парубій: Рада сьогодні візьметься за подання на Вілкула та Колєснікова

"Сьогодні ми маємо граничний термін, щоб розглянути це питання – тому я пропоную, щоб одразу, з початку нашої роботи, ми перейшли до розгляду двох питань про зняття недоторканності (з Вілкула та Колєснікова – ред.)", - повідомив Парубій.

Крім того, спікер парламенту запропонував почати роботу ВР з присяги двох нових народних депутатів.

"Сьогодні також ми будемо мати змогу заслухати присягу двох народних депутатів, які зайшли у парламент після нашого рішення про обрання двох нардепів до складу ЦВК. Тому пропонується з присяг розпочати засідання, потім - розгляд подання", - резюмував Парубій.

Нагадаємо, постанови щодо зняття недоторканності з двох нардепів запропоновані для внесення у порядок денний сьогоднішнього засідання парламенту о 12:30.

Раніше комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України визнав законним подання Генерального прокурора України про зняття недоторканності з народного депутата Дмитра Колєснікова та передав його на розгляд парламенту.

Крім того, регламентний комітет визнав законним проект подання Генерального прокурора України щодо зняття недоторканності з народного депутата Олександра Вілкула.