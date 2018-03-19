Парубий о выборах в Крыму: право не может возникнуть из правонарушения

"Вчера в России состоялись так называемые выборы международного преступника Путина. Оккупант провел так называемые выборы президента и на территории оккупированного Крыма. Хочу напомнить, что украинский парламент принял постановление-обращение ко всем странам свободного мира и международных организаций с призывом не признавать легитимности выборов президента РФ 18 марта 2018 года, и его дальнейших решений исходя из общего принципа права - право не может возникнуть из правонарушения", - подчеркнул А.Парубий.

Спикер напомнил, что в эти дни четыре года назад в Симферополе во время штурма "оккупационной армией Украинской военной части был убит украинский прапорщик Сергей Кукурин".

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко сделал заявление о проведении так называемых "выборов" в оккупированном Россией Крыму, поблагодарив крымчанам, которые не приняли участие в этом.