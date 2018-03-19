Парубій про вибори в Криму: право не може виникнути з правопорушення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Окупант провів так звані вибори президента і на території окупованого Криму. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Вчора в Росії відбулися так звані вибори міжнародного злочинця Путіна. Окупант провів так звані вибори президента і на території окупованого Криму. Хочу нагадати, що український парламент прийняв постанову-звернення до всіх країн вільного світу та міжнародних організацій з закликом не визнавати легітимності виборів президента РФ 18 березня 2018 року, та його подальших рішень виходячи із загального принципу права — право не може виникнути з правопорушення”, — підкреслив А.Парубій.
Спікер нагадав, що в ці дні, чотири роки тому у Сімферополі під час штурму “окупаційною армією української військової частини був убитий український прапорщик Сергій Кукурін”.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко зробив заяву щодо проведення так званих "виборів" в окупованому Росією Криму, подякувавши кримчанам, які не взяли участь у цьому.