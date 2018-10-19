Парубий сообщил, когда СНБО рассмотрит постановление о санкциях против ряда телеканалов

"Постановление о санкциях вступает в силу и безотлагательно, сегодня оно будет передано Президенту для изучения, для рассмотрения и подготовки на ближайшее заседание СНБО", - сообщил Парубий.



Напомним, спикер парламента Андрей Парубий подписал постановление 9157 о применении санкций против ряда телеканалов.



4 октября Верховная Рада приняла постановление №9157 об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).



В частности, предлагается ввести санкции в отношении телеканалов "112 Украина" и "NEWSONE" и еще ряда СМИ.



Позже, Рада не поддержала проект постановления 9157-П об отмене решения Верховной Рады Украины от 4 октября 2018 года о принятии в целом проекта постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (регистрационный №9157).



