Рада відмовилась скасувати постанову щодо санкцій проти низки телеканалів

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Рада не підтримала проект постанови 9157-П про скасування рішення Верховної Ради України від 04 жовтня 2018 року про прийняття в цілому проекту постанови "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (реєстраційний №9157), передає кореспондент УНН.

За відповідне рішення проголосували 57 народних депутатів.

"Керуючись статтею 93 Конституції України, статтею 12 Закону України "Про статус народного депутата України», статтею 48 Регламенту Верховної Ради України, вносимо на розгляд Верховної Ради України проект постанови "Про скасування рішення Верховної Ради України від 04 жовтня 2018 року про прийняття в цілому проекту постанови "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (реєстраційний №9157)", - йдеться у проекті постанови.

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Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада схвалила постанову №9157 про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Зокрема, пропонується запровадити санкції щодо телеканалів  "112 Україна" та "NEWSONE" та ще ряду ЗМІ.

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