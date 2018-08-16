Україна введе санкції проти російських книговидавців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Держкомтелерадіо передав Кабміну на розгляд проект розпорядження щодо застосування низки санкцій проти видавництв країни-агресора. Про це повідомила прес-служба Комітету, передає УНН.
“Держкомтелерадіо вніс на розгляд Уряду проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до російських видавництв, що продукують і поширюють продукцію антиукраїнського змісту. Ці видавці свідомо заключають договори з „творцями“ текстів, які спрямовані на розпалювання міжетнічної, релігійної ворожнечі, пропагують насильство та вчинення терористичних актів проти України. Така „література“ є складовою гібридної війни, яку веде проти України Росія. І їй треба давати гідну відсіч”, — заявив перший заступник Голови Держкомтелерадіо Богдан Червак.
Проект розпорядження розроблено Держкомтелерадіо на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України В’ячеслава Кириленка.
У разі прийняття зазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України очікується значне скорочення імпорту видавничої продукції із території держави-агресора. Разом з тим, у Держкомтелерадіо висловили сподівання, що вивільнені ринкові ніші відкриють нові можливості для українських видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.
Наступний етап процедури - це внесення питання щодо застосування до визначених юридичних осіб персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на розгляд РНБО України.
Нагадаємо, в уряді України збираються припинити усі види транспортного сполучення із РФ.