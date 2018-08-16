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Украина введет санкции против российских книгоиздателей

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Госкомтелерадио передал Кабмину на рассмотрение проект распоряжения по применению ряда санкций против издательств страны-агрессора. Об этом заявила пресс-служба Комитета, передает УНН.

Украина введет санкции против российских книгоиздателей

“Госкомтелерадио внес на рассмотрение правительства проект распоряжения Кабинета Министров Украины относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против российских издательств, которые производят и распространяют продукцию антиукраинского содержания. Эти издатели сознательно заключают договоры с „создателями“ текстов, направленных на разжигание межэтнической, религиозной вражды, пропагандирующих насилие и совершение террористических актов против Украины. Такая „литература“ является составной частью гибридной войны, которую ведет против Украины Россия. И ей нужно давать достойный отпор”, - заявил первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак.

Проект распоряжения разработан Госкомтелерадио по поручению Вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко.

В случае принятия указанного распоряжения Кабинета Министров Украины ожидается значительное сокращение импорта издательской продукции с территории государства-агрессора. Вместе с тем, в Госкомтелерадио выразили надежду, что высвобожденные рыночные ниши откроют новые возможности для украинских издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции.

Следующий этап процедуры — это внесение вопроса о применении к определенным юридических лиц персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) на рассмотрение СНБО Украины.

Напомним, в правительстве Украины собираются прекратить все виды транспортного сообщения с РФ.

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