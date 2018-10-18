Рада отказалась отменять постановление о санкциях против ряда телеканалов

За соответствующее решение проголосовали 57 народных депутатов.



"Руководствуясь статьей 93 Конституции Украины, статьей 12 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", статьей 48 Регламента Верховной Рады Украины, вносим на рассмотрение Верховной Рады Украины проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 4 октября 2018 о принятии в целом проекта постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (регистрационный №9157)", - говорится в проекте постановления.



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Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла постановление №9157 об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).



В частности, предлагается ввести санкции в отношении телеканалов "112 Украина" и "NEWSONE" и еще ряда СМИ.