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Парубій підписав постанову щодо санкцій проти низки телеканалів

Парубій підписав постанову щодо санкцій проти низки телеканалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій підписав постанову 9157 щодо застосування санкцій проти низки телеканалів, передає УНН з посиланням на сайт ВРУ.

“Постанову підписано”, — йдеться на сайті парламенту.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада схвалила постанову № 9157 про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Зокрема, постановою пропонується запровадити санкції щодо телеканалів “112 Україна” та NEWSONE та ще низки ЗМІ.

Пізніше Рада не підтримала проект постанови 9157-П про скасування свого попереднього рішення щодо санкцій проти низки телеканалів.

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