Парубий подписал постановление о санкциях против ряда телеканалов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Спикер парламента Андрей Парубий подписал постановление 9157 о применении санкций против ряда телеканалов, передает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
"Постановление подписано", - говорится на сайте парламента.
Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла постановление №9157 об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
В частности, постановлением предлагается ввести санкции в отношении телеканалов "112 Украина" и NEWSONE и еще ряда СМИ.
Позже Рада не поддержала проект постановления 9157-П об отмене своего предыдущего решения о санкциях против ряда телеканалов.