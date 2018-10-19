Парубій повідомив, коли РНБО розгляне постанову щодо санкцій проти низки телеканалів

"Постанова про санкції набуває чинності і невідкладно, сьогодні вона буде передана Президенту для вивчення, для розгляду і підготовки на найближче засідання РНБО", - повідомив А.Парубій.



Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій підписав постанову 9157 щодо застосування санкцій проти низки телеканалів.



4 жовтня Верховна Рада схвалила постанову №9157 про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).



Зокрема, пропонується запровадити санкції щодо телеканалів "112 Україна" та "NEWSONE" та ще ряду ЗМІ.



Пізніше, Рада не підтримала проект постанови 9157-П про скасування рішення Верховної Ради України від 04 жовтня 2018 року про прийняття в цілому проекту постанови "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (реєстраційний №9157).



