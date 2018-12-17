Парубий подписал законы о прилегающей зоне и противоминной деятельности

"Мы очень эффективно смогли пройти вопросы блока безопасности и обороны. И между ними, я напомню, это были важные законопроекты "О противоминной деятельности в Украине", ведь сегодня на востоке Украины и не разорваны снаряды и остатки взрывных устройств, которые являются одной из крупнейших опасностей только для украинской армии, но и для украинских граждан", - сказал Парубий.



По закону Украины "О прилегающей зоне Украины", Парубий отметил, что он дает возможность вооруженным силам Украины применять оружие.



"Я подписываю эти законы и отправляю их безотлагательно на подпись Президенту", - отметил Парубий.



Как сообщал УНН, 6 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "О прилегающей зоне Украины", который расширяет морскую территорию Украины на 22 километра и позволяет морской охране стрелять без предупреждения в ответ на наступление.



Также, 6 декабря Рада приняла закон о противоминной деятельности, которым призван определить правовые и организационные основы осуществления противоминной деятельности в Украине и особенности государственного регулирования в соответствующей сфере. В частности, предлагается создание Центра противоминной деятельности и инспекции по контролю качества противоминной деятельности.