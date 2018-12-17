Парубій підписав закони про прилеглу зону та протимінну діяльність

"Ми дуже ефективно змогли пройти питання блоку безпеки і оборони. І поміж них, я нагадаю, це були важливі законопроекти "Про протимінну діяльність в Україні", адже сьогодні на сході України і не розірвані снаряди і залишки вибухових пристроїв є однією з найбільших небезпек не тільки для української армії, а й для українських громадян", - сказав Парубій.



Щодо закону України "Про прилеглу зону України", то Парубій зазначив, що він дає можливість збройним силам України застосовувати зброю.



"Я підписую ці закони і відправляю їх невідкладно на підпис Президентові", - зазначив Парубій.



Як повідомляв УНН, 6 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон "Про прилеглу зону України", який розширює морську територію України на 22 кілометри та дозволяє морській охороні стріляти без попередження у відповідь на наступ.



Також, 6 грудня Рада ухвалила закон про протимінну діяльність, яким покликаний визначити правові та організаційні засади здійснення протимінної діяльності в Україні та особливості державного регулювання у відповідній сфері. Зокрема, пропонується створення Центру протимінної діяльності та інспекції з контролю якості протимінної діяльності.