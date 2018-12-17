Парубій підписав закони про прилеглу зону та протимінну діяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закони "Про прилеглу зону України" №8361 та "Про протимінну діяльність в Україні" та направив їх на підпис Президенту. Це він зробив під час свого брифінгу після засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент УНН.
"Ми дуже ефективно змогли пройти питання блоку безпеки і оборони. І поміж них, я нагадаю, це були важливі законопроекти "Про протимінну діяльність в Україні", адже сьогодні на сході України і не розірвані снаряди і залишки вибухових пристроїв є однією з найбільших небезпек не тільки для української армії, а й для українських громадян", - сказав Парубій.
Щодо закону України "Про прилеглу зону України", то Парубій зазначив, що він дає можливість збройним силам України застосовувати зброю.
"Я підписую ці закони і відправляю їх невідкладно на підпис Президентові", - зазначив Парубій.
Як повідомляв УНН, 6 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон "Про прилеглу зону України", який розширює морську територію України на 22 кілометри та дозволяє морській охороні стріляти без попередження у відповідь на наступ.
Також, 6 грудня Рада ухвалила закон про протимінну діяльність, яким покликаний визначити правові та організаційні засади здійснення протимінної діяльності в Україні та особливості державного регулювання у відповідній сфері. Зокрема, пропонується створення Центру протимінної діяльності та інспекції з контролю якості протимінної діяльності.