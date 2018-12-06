Рада ухвалила закон про протимінну діяльність

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту площа замінованих територій на сході України, які потребують очищення, становить близько 7 тис. кв. км на якій сьогодні проживають 1,5 млн чоловік. Ще 15 тис. кв. км забруднені на непідконтрольній території, а також заміновано адміністративний кордон з Автономною Республікою Крим.



"З початку бойових дій на Донбасі жертвами мін і снарядів стали 1 858 осіб. Кількість загиблих становила 482 особи, з них 21 дитина", - йдеться в документі.



Законопроект покликаний визначити правові та організаційні засади здійснення протимінної діяльності в Україні та особливості державного регулювання у відповідній сфері. Зокрема, пропонується створення Центру протимінної діяльності та інспекції з контролю якості протимінної діяльності.



Нагадаємо, з 2014 року групами розмінування та піротехнічними підрозділами знищено та знешкоджено понад 373 тисячі вибухонебезпечних предметів.



Як повідомляв УНН, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №8519 щодо надання статусу ветеранів для осіб, які брали участь в боротьбі за незалежність України, в тому числі в складі Української повстанської армії.