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Рада ухвалила закон про протимінну діяльність

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №9080-1 "Про протимінну діяльність в Україні". "За" відповідне рішення проголосувало 242 народних депутатів при 226-ти необхідних, передає кореспондент УНН.

Рада ухвалила закон про протимінну діяльність

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту площа замінованих територій на сході України, які потребують очищення, становить близько 7 тис. кв. км на якій сьогодні проживають 1,5 млн чоловік. Ще 15 тис. кв. км забруднені на непідконтрольній території, а також заміновано адміністративний кордон з Автономною Республікою Крим.

"З початку бойових дій на Донбасі жертвами мін і снарядів стали 1 858 осіб. Кількість загиблих становила 482 особи, з них 21 дитина", - йдеться в документі.

Законопроект покликаний визначити правові та організаційні засади здійснення протимінної діяльності в Україні та особливості державного регулювання у відповідній сфері. Зокрема, пропонується створення Центру протимінної діяльності та інспекції з контролю якості протимінної діяльності.

Нагадаємо, з 2014 року групами розмінування та піротехнічними підрозділами знищено та знешкоджено понад 373 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №8519 щодо надання статусу ветеранів для осіб, які брали участь в боротьбі за незалежність України, в тому числі в складі Української повстанської армії.

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