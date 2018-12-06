Рада приняла закон о противоминной деятельности

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту площадь заминированных территорий на востоке Украины, требующих очистки, составляет около 7 тыс. кв. км на которой сегодня проживают 1500000 человек. Еще 15 тыс. кв. загрязнены на неподконтрольной территории, а также заминировано административную границу с Автономной Республикой Крым.



"С начала боевых действий на Донбассе жертвами мин и снарядов стали 1858 человек. Количество погибших составило 482 человека, из них 21 ребенок", - говорится в документе.



Законопроект призван определить правовые и организационные основы осуществления противоминной деятельности в Украине и особенности государственного регулирования в соответствующей сфере. В частности, предлагается создание Центра противоминной деятельности и инспекции по контролю качества противоминной деятельности.



Напомним, с 2014 года группами разминирования и пиротехническими подразделениями уничтожено и обезврежено более 373 000 взрывоопасных предметов.



Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8519 о предоставлении статуса ветеранов для лиц, принимавших участие в борьбе за независимость Украины, в том числе в составе Украинской повстанческой армии.