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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада приняла закон о противоминной деятельности

Киев • УНН

 • 9171 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №9080-1 "О противоминную деятельность в Украине". "За" соответствующее решение проголосовало 242 народных депутатов при 226-ти необходимых, передает корреспондент УНН.

Рада приняла закон о противоминной деятельности

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту площадь заминированных территорий на востоке Украины, требующих очистки, составляет около 7 тыс. кв. км на которой сегодня проживают 1500000 человек. Еще 15 тыс. кв. загрязнены на неподконтрольной территории, а также заминировано административную границу с Автономной Республикой Крым.

"С начала боевых действий на Донбассе жертвами мин и снарядов стали 1858 человек. Количество погибших составило 482 человека, из них 21 ребенок", - говорится в документе.

Законопроект призван определить правовые и организационные основы осуществления противоминной деятельности в Украине и особенности государственного регулирования в соответствующей сфере. В частности, предлагается создание Центра противоминной деятельности и инспекции по контролю качества противоминной деятельности.

Напомним, с 2014 года группами разминирования и пиротехническими подразделениями уничтожено и обезврежено более 373 000 взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8519 о предоставлении статуса ветеранов для лиц, принимавших участие в борьбе за независимость Украины, в том числе в составе Украинской повстанческой армии.

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