Парубий подписал постановление о проведении сессии ПА НАТО в Киеве

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 105969 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110049 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112760 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113708 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141750 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115049 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140031 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144950 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130346 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 130373 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Парубий подписал постановление о проведении сессии ПА НАТО в Киеве

Парубий подписал постановление о проведении сессии ПА НАТО в Киеве

Киев  •  УНН

 • 14260 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление Верховной Рады о проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом Парубий написал в Twitter, передает УНН.

"Подписал постановление Верховной Рады "О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора", поэтому 22-25 мая 2020 года состоится Парламентская ассамблея", - сообщил председатель ВР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев впервые примет сессию Парламентской ассамблеи НАТО в 2020-м

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора.

В документе указано, что весенняя сессия ПА НАТО должно состояться в Киеве в 2020 году с 22 по 25 мая.

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