Парубий подписал постановление о проведении сессии ПА НАТО в Киеве

"Подписал постановление Верховной Рады "О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора", поэтому 22-25 мая 2020 года состоится Парламентская ассамблея", - сообщил председатель ВР.

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Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора.

В документе указано, что весенняя сессия ПА НАТО должно состояться в Киеве в 2020 году с 22 по 25 мая.