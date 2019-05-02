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Парубій підписав постанову про проведення сесії ПА НАТО в Києві

Парубій підписав постанову про проведення сесії ПА НАТО в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав постанову Верховної Ради про проведення  у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про це Парубій написав у Twitter, передає УНН.

"Підписав постанову Верховної Ради ”Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору”, тож 22-25 травня 2020 року у Києві відбудеться Парламентська асамблея", - повідомив голова ВР.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Київ вперше прийме сесію Парламентської асамблеї НАТО у 2020-му

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору.

У документі зазначено, що весняна сесія ПА НАТО має відбутись у Києві у 2020 році з 22 по 25 травня.

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