Парубій підписав постанову про проведення сесії ПА НАТО в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав постанову Верховної Ради про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про це Парубій написав у Twitter, передає УНН.
"Підписав постанову Верховної Ради ”Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору”, тож 22-25 травня 2020 року у Києві відбудеться Парламентська асамблея", - повідомив голова ВР.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Київ вперше прийме сесію Парламентської асамблеї НАТО у 2020-му
Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору.
У документі зазначено, що весняна сесія ПА НАТО має відбутись у Києві у 2020 році з 22 по 25 травня.