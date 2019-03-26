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Київ вперше прийме сесію Парламентської асамблеї НАТО у 2020-му

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У Києві вперше в історії відбудеться сесія Парламентської асамблеї Північно-Атлантичного альянсу в наступному 2020 році. Про це йдеться на сторінці Посольства України у Республіці Польщі у Facebook, передає УНН.

Київ вперше прийме сесію Парламентської асамблеї НАТО у 2020-му

“У 2020-му Київ прийме першу в історії сесію Парламентської асамблеї Північно-Атлантичного альянсу. Наші військові уже давно довели всьому світу, що готові вступати до НАТО. Не зменшуємо активності в цьому напрямку і ... як результат наше Міністерство оборони, як і сусідське польське, також запрошуватиме до входу символікою Альянсу”, - йдеться у повідомленні.

До слова, влітку у Львові відбудеться важлива Міжпарламентська рада Україна-НАТО.

Нагадаємо, 4 квітня НАТО відзначатиме 70 років із часу підписання договору про заснування.

Як повідомляв УНН, НАТО планує побудувати сховища військової техніки США у Польщі.

Раніше УНН повідомляв, Україна передала у НАТО список потреб з модернізації корабельно-катерного складу ВМС.

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