Київ вперше прийме сесію Парламентської асамблеї НАТО у 2020-му
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Києві вперше в історії відбудеться сесія Парламентської асамблеї Північно-Атлантичного альянсу в наступному 2020 році. Про це йдеться на сторінці Посольства України у Республіці Польщі у Facebook, передає УНН.
“У 2020-му Київ прийме першу в історії сесію Парламентської асамблеї Північно-Атлантичного альянсу. Наші військові уже давно довели всьому світу, що готові вступати до НАТО. Не зменшуємо активності в цьому напрямку і ... як результат наше Міністерство оборони, як і сусідське польське, також запрошуватиме до входу символікою Альянсу”, - йдеться у повідомленні.
До слова, влітку у Львові відбудеться важлива Міжпарламентська рада Україна-НАТО.
Нагадаємо, 4 квітня НАТО відзначатиме 70 років із часу підписання договору про заснування.
Як повідомляв УНН, НАТО планує побудувати сховища військової техніки США у Польщі.
Раніше УНН повідомляв, Україна передала у НАТО список потреб з модернізації корабельно-катерного складу ВМС.