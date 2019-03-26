Київ вперше прийме сесію Парламентської асамблеї НАТО у 2020-му

“У 2020-му Київ прийме першу в історії сесію Парламентської асамблеї Північно-Атлантичного альянсу. Наші військові уже давно довели всьому світу, що готові вступати до НАТО. Не зменшуємо активності в цьому напрямку і ... як результат наше Міністерство оборони, як і сусідське польське, також запрошуватиме до входу символікою Альянсу”, - йдеться у повідомленні.



До слова, влітку у Львові відбудеться важлива Міжпарламентська рада Україна-НАТО.



Нагадаємо, 4 квітня НАТО відзначатиме 70 років із часу підписання договору про заснування.



Як повідомляв УНН, НАТО планує побудувати сховища військової техніки США у Польщі.



Раніше УНН повідомляв, Україна передала у НАТО список потреб з модернізації корабельно-катерного складу ВМС.