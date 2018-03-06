Парубий подозревает, что рассмотрение законопроекта о Антикоррупционном суде затянется

"У нас впереди очень амбициозный повестку дня - это закон о Антикоррупционный суд во втором чтении, и почему у меня есть подозрение, что мы там получим несколько тысяч поправок, чтобы максимально затянуть процесс его рассмотрения", - заявил Парубий.

Он добавил, что также в парламенте находятся несколько важных законопроектов, которые уже получили большое количество поправок со стороны парламентариев.

"У нас есть избирательный кодекс - уже сегодня есть 400 поправок. У нас впереди закон о национальной безопасности и обороне, также дорожная карта реформ необходимых для европейской интеграции", - резюмировал Парубий.

Напомним, 1 марта Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о Антикоррупционном суде.

Также напомним, нардеп А.Герасимов заявил, что у депутатов есть две недели на внесение поправок в закон о Антикоррупционном суде.