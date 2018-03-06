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Парубій підозрює, що розгляд законопроекту про Антикорупційний суд затягнеться

Парубій підозрює, що розгляд законопроекту про Антикорупційний суд затягнеться

Київ • УНН

 • 11905 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Процес розгляду законопроекту про Вищий антикорупційний суд може серйозно затягнутись. Про це під час конференції, присвяченій реформі парламенту заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

“У нас попереду дуже амбітний порядок денний — це закон про Антикорупційний суд у другому читанні, і чомусь у мене є підозра, що ми там отримаємо кілька тисяч правок, щоб максимально затягнути процес його розгляду”, — заявив А.Парубій.

Він додав, що також в парламенті знаходяться декілька важливих законопроектів, які вже отримали велику кількість правок з боку парламентарів.

“У нас є виборчий кодекс — вже на сьогодні є 400 правок. В нас попереду закон про національну безпеку і оборону, також дорожня карта реформ необхідних для європейської інтеграції”, — резюмував А.Парубій.

Нагадаємо, 1 березня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про Антикорупційний суд.

Також нагадаємо, нардеп А.Герасимов заявив, що у депутатів є два тижні на внесення правок в закон про Антикорупційний суд.

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