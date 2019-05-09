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Парубий назвал цели конференции по украинским реформам в Торонто

Парубий назвал цели конференции по украинским реформам в Торонто

Киев  •  УНН

 • 9446 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня проходит активная подготовка к Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая запланирована на 2-4 июля текущего года в канадском городе Торонто и которая призвана заложить действенный план действий на ближайшие пять лет с четкими целями, задачами и временными рамками. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

Парубий отметил, что в рамках подготовки к конференции обе команды уже наработали соответствующую базу как по форме, так и по содержательной части этого мероприятия, и поблагодарил за настоящую командную работу послов обеих стран. Он подчеркнул, что Украина будет представлена мощной делегацией.

"Я уверен, что мы имеем уникальный шанс выйти на качественно новый уровень сотрудничества, который дает основания надеяться на конкретные, значимые результаты конференции. По сути, мы можем заложить действенный план действий на ближайшие пять лет с четкими целями, задачами и временными рамками", - отметил глава парламента.

Во время разговора Парубий отметил необходимость продления и усиления санкций против Российской Федерации. Он поблагодарил Канаду за принципиальную позицию в этом вопросе и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, особенно в вопросах безопасности, в военной сфере и на пути Украины в НАТО. Он напомнил, что парламент продлил действие закона о продлении военного сотрудничества, в том числе и с Канадой.

"Надеюсь, что Канада будет продолжать быть проводником Украины на пути к полноправному членству в Альянсе", - сказал Парубий.

Он также подчеркнул, что "для Украины большая честь, что такое мощное государство, как Канада, с такой преданностью поддерживает Украину, особенно в тяжелые годы нашей истории - в тех испытаниях, которые стоят перед Украиной".

В свою очередь, Фриланд подчеркнула, что в этой конференции очень большая заинтересованность, "организаторы создают много возможностей для Украины и украинцев рассказать о себе".

"Мы заботимся о демократии в Европе и готовы помочь Украине", - подчеркнула глава МИД Канады и поблагодарила украинцев "за демократические преобразования за последние пять лет и продемонстрированный высокий уровень демократии во время президентских выборов, особенно в таких непростых условиях".

Напомним, третья Международная конференция по украинским реформам состоится в июле в Торонто.

Украинские Национальные Новости

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