Парубій назвав цілі конференції з українських реформ у Торонто

Парубій зазначив, що у межах підготовки до конференції обидві команди вже напрацювали відповідну базу як по формі, так і по змістовній частині цього заходу, та подякував за справжню командну роботу послів обох країн. Він підкреслив, що Україна буде представлена потужною делегацією.

"Я упевнений, що ми маємо унікальний шанс вийти на якісно новий рівень співпраці, який дає підстави сподіватися на конкретні, значимі результати конференції. По суті, ми можемо закласти дієвий план дій на найближчі п’ять років з чіткими цілями, завданнями та часовими рамками", - зазначив голова парламенту.

Під час розмови Парубій наголосив на необхідності продовження та посилення санкцій проти Російської Федерації. Він подякував Канаді за принципову позицію у цьому питанні та висловив сподівання на подальшу співпрацю, особливо у питаннях безпеки, у військовій сфері та на шляху України до НАТО. Він нагадав, що парламент продовжив дію закону про продовження військової співпраці, у тому числі і з Канадою.

"Сподіваюся, що Канада продовжуватиме бути провідником України на шляху до повноправного членства в Альянсі", - сказав Парубій.

Він також підкреслив, що "для України велика честь, що така потужна держава, як Канада, з такою відданістю підтримує Україну, особливо у найтяжчі роки нашої історії - у тих випробуваннях, які стоять перед Україною".

Своєю чергою, Фріланд підкреслила, що до цієї конференції є дуже велика зацікавленість, "організатори створюють багато можливостей для України і українців розповісти про себе".

"Ми дбаємо про демократію в Європі і готові допомогти Україні", - наголосила голова МЗС Канади і подякувала українцям "за демократичні перетворення за останні п’ять років та продемонстрований високий рівень демократії під час президентських виборів, особливо у таких непростих умовах".

Нагадаємо, третя Міжнародна конференція з українських реформ відбудеться у липні у Торонто.