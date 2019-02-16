Третя Міжнародна конференція з українських реформ відбудеться 5 липня у Торонто

”Ці зусилля друзів України спрямовані на проведення великої міжнародної зустрічі для підтримки економічних реформ в Україні. І Канада організовує цього року. Зустріч відбудеться 5 липня у Торонто”, - заявила Фріланд.

Міністр також наголосила, що на зустрічі буде і новий президент України.



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Канада вже має надію, що новий президент буде підтримувати реформи в Україні.



Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, яка перебуває на саміті G20 в Аргентині, після захоплення росіянами українських військових суден і їхніх екіпажів обговорила з державним секретарем США Майком Помпео ситуацію в Україні.