Третья Международная конференция с украинских реформ состоится 5 июля в Торонто
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Третья Международная конференция из украинских реформ состоится 5 июля в Торонто. Об этом заявила Министр иностранных дел Канады Фриланд, передает УНН.
"Эти усилия друзей Украины направлены на проведение крупной международной встречи для поддержки экономических реформ в Украине. И Канада организует этого года. Встреча состоится 5 июля в Торонто", - заявила Фриланд.
Министр также отметила, что на встрече будет и новый президент Украины.
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Канада уже надеется, что новый президент будет поддерживать реформы в Украине.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Канады Фриланд, которая находится на саммите G20 в Аргентине, после захвата россиянами украинских военных судов и их экипажей обсудила с государственным секретарем США Майком Помпео ситуацию в Украине.