Парубий: комитет должен немедленно собраться и рассмотреть Избирательный кодекс

"Вчера я дал поручение комитету безотлагательно собраться. Я поставлю на рассмотрение Избирательный кодекс с открытыми списками и я убежден и верю, что мы сможем его принять совместно всем залом и объединиться. Мы за открытые списки и против закрытых списков", - отметил он.



При этом он призвал, что профильный комитет сегодня же собраться для рассмотрения соответствующего законопроекта или собраться завтра, но с тем, чтобы уже в среду закон был рассмотрен в сессионном зале.



Напомним, вчера, 27 мая, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада сможет начать рассмотрение избирательного кодекса следующего пленарной неделе.