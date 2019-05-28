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Парубий: комитет должен немедленно собраться и рассмотреть Избирательный кодекс

Парубий: комитет должен немедленно собраться и рассмотреть Избирательный кодекс

Киев  •  УНН

 • 9716 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. В случае, если комитет по вопросам правовой политики и правосудия успеет сегодня-завтра рассмотреть соответствующий проект закона, то завтра на рассмотрение парламентариев будет внесен новый Избирательный кодекс, который предусматривает открытые партийные списки. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Вчера я дал поручение комитету безотлагательно собраться. Я поставлю на рассмотрение Избирательный кодекс с открытыми списками и я убежден и верю, что мы сможем его принять совместно всем залом и объединиться. Мы за открытые списки и против закрытых списков", - отметил он.

При этом он призвал, что профильный комитет сегодня же собраться для рассмотрения соответствующего законопроекта или собраться завтра, но с тем, чтобы уже в среду закон был рассмотрен в сессионном зале.

Напомним, вчера, 27 мая, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада сможет начать рассмотрение избирательного кодекса следующего пленарной неделе.

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