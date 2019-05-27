Рада планує розглянути виборчий кодекс наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Верховна Рада зможе розпочати розгляд виборчого кодексу наступного пленарного тижня. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Зараз я публічно даю доручення голові комітету з питань правової політики та правосуддя негайно підготувати до розгляду у другому читанні виборчий кодекс, який і передбачає запровадження відкритих списків", - заявив Парубій.
Він наголосив, що цього пленарного тижня Рада не встигне розпочати розгляд кодексу.
"Наступного пленарного тижня ми зможемо розпочати розгляд. Це велике зобов’язання нашого парламенту. Я сподіваюсь, що всі голови фракцій підтримають мене у цьому", - додав він.
Нагадаємо, якщо розпустять Раду, то проголосувати за Виборчий кодекс буде неможливо.