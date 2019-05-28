Парубій: комітет має негайно зібратись та розглянути Виборчий кодекс
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У випадку, якщо комітет з питань правової політики та правосуддя встигне сьогодні-завтра розглянути відповідний проект закону, то вже завтра на розгляд парламентарів буде внесений новий Виборчий кодекс, який передбачає відкриті партійні списки. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час пленарного засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
"Вчора я дав доручення комітету невідкладно зібратись. Я поставлю на розгляд Виборчий кодекс з відкритими списками і я переконаний і вірю, що ми зможемо його прийняти спільно всім залом і об'єднатись. Ми за відкриті списки і проти закритих списків", - зазначив він.
При цьому він закликав, що профільний комітет сьогодні ж зібратись задля розгляду відповідного законопроекту або зібратись завтра, але з тим, щоб уже в середу закон був розглянутий у сесійній залі.
Нагадаємо, вчора, 27 травня, спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна Рада зможе розпочати розгляд виборчого кодексу наступного пленарного тижня.