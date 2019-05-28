Парубій: комітет має негайно зібратись та розглянути Виборчий кодекс

"Вчора я дав доручення комітету невідкладно зібратись. Я поставлю на розгляд Виборчий кодекс з відкритими списками і я переконаний і вірю, що ми зможемо його прийняти спільно всім залом і об'єднатись. Ми за відкриті списки і проти закритих списків", - зазначив він.



При цьому він закликав, що профільний комітет сьогодні ж зібратись задля розгляду відповідного законопроекту або зібратись завтра, але з тим, щоб уже в середу закон був розглянутий у сесійній залі.



Нагадаємо, вчора, 27 травня, спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна Рада зможе розпочати розгляд виборчого кодексу наступного пленарного тижня.