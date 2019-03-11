Парубий анонсировал рассмотрение закона об украинском языке

"Убежден, что лучшим почитанием памяти Тараса Шевченко будет эффективная работа и принятие законопроекта об обеспечении и функционирования украинского языка как государственного", - отметил он.

По его словам, после признания закона о языке "Колесниченко-Кивалова" неконституционным в законодательстве образовался определенный вакуум, который должен преодолеть новый закон, рассмотрение которого началось на прошлой неделе.

При этом он добавил, что законопроект о языках предусматривает использование украинского языка на телеканалах - не менее 90%, в пунктах распространения - не менее 50% журналов и газет, не менее 50% книг на украинском языке в книжных магазинах, а также украиноязычное образование.

Также Парубий отметил, что в проект закона подано более 2000 поправок, поэтому предсказать, когда закон будет принят, пока невозможно. Впрочем парламент должен тщательно поработать над этими поправками с тем, чтобы закон был принят конституционным способом.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал начало рассмотрения во втором чтении закона об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного, важнейшим решением этой пленарной неделе. Вместе с тем он отметил, что трудно предсказать, как долго продлится рассмотрение из-за активности авторов поправок.



