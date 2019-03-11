Парубій анонсував розгляд закону про українську мову
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Цього тижня парламентарі мають плідно попрацювати над законом про мови із тим, щоб розглянути більше 2000 правок до нього. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час погоджувальної ради у парламенті, передає кореспондент УНН.
“Переконаний, що найкращим шануванням пам’яті Тараса Шевченка буде ефективна робота і прийняття законопроекту про забезпечення і функціонування української мови як державної”, — зазначив він.
За його словами, після визнання закону про мову “Колісніченка-Кивалова” неконституційним у законодавстві утворився певний вакуум, який має подолати новий закон, розгляд якого розпочався минулого тижня.
При цьому він додав, що законопроект про мови передбачає використання української мови на телеканалах — не менше 90%, в пунктах розповсюдження — не менше 50% журналів і газет, не менше 50% книжок українською мовою в книгарнях, а також україномовну освіту.
Також Парубій наголосив, що до проекту закону подано понад 2000 правок, тож передбачити, коли закон буде прийнятий, наразі неможливо. Втім парламент має ретельно попрацювати над цими правками з тим, щоб закон був прийнятий у конституційний спосіб.
Нагадаємо, голова Верховної Ради України Андрій Парубій назвав початок розгляду у другому читанні закону про забезпечення функціонування української мови як державної найважливішим рішенням цього пленарного тижня. Разом із тим він зауважив, що важко передбачити, як довго триватиме розгляд через активність авторів правок.