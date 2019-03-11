Парубій анонсував розгляд закону про українську мову

КИЇВ. 11 березня. УНН. Цього тижня парламентарі мають плідно попрацювати над законом про мови із тим, щоб розглянути більше 2000 правок до нього. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час погоджувальної ради у парламенті, передає кореспондент УНН.