Партизаны заявили о диверсии на подстанции в таганроге и срыве производства российских дронов
Киев • УНН
Партизанское движение "АТЕШ" сообщило о повреждении электроподстанции в таганроге, которая питала оборонное предприятие "Атлант-Аэро". Это привело к срыву производства ударно-разведывательных беспилотников "Молния" и других дронов для российских войск.
Партизанское движение "АТЕШ" заявило о проведении диверсии в российском Таганроге, в результате которой была повреждена электроподстанция, обеспечивавшая питание оборонного предприятия "Атлант-Аэро". Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление движения.
Детали
По данным "АТЕШ", предприятие задействовано в полном цикле производства ударно-разведывательных беспилотников "Молния", изготовлении компонентов для тяжелых дронов "Орион", а также систем управления для FPV-дронов, которые используются российскими оккупационными войсками.
В движении утверждают, что повреждение подстанции нарушило стабильную работу производственных линий завода. Из-за перебоев с электроснабжением на предприятии якобы произошла аварийная остановка технологических процессов, что привело к срыву текущего цикла сборки и испытания беспилотных систем.
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