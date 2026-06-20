Партизаны заявили о диверсии на подстанции в таганроге и срыве производства российских дронов

Партизанское движение "АТЕШ" заявило о проведении диверсии в российском Таганроге, в результате которой была повреждена электроподстанция, обеспечивавшая питание оборонного предприятия "Атлант-Аэро". Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление движения.

Детали

По данным "АТЕШ", предприятие задействовано в полном цикле производства ударно-разведывательных беспилотников "Молния", изготовлении компонентов для тяжелых дронов "Орион", а также систем управления для FPV-дронов, которые используются российскими оккупационными войсками.

В движении утверждают, что повреждение подстанции нарушило стабильную работу производственных линий завода. Из-за перебоев с электроснабжением на предприятии якобы произошла аварийная остановка технологических процессов, что привело к срыву текущего цикла сборки и испытания беспилотных систем.

Каждый наш точечный удар ослабляет технологические возможности агрессора и приближает его финал – заявили в "АТЕШ".

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