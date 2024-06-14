Партизаны из движения сопротивления "Атеш" поделились информацией об аэродроме россиян во временно оккупированном Крыму. Об этом движение сопротивления "Атеш" сообщает в Telegram, передает УНН.

Детали

Агент разведал аэродром Херсонес в Севастополе. Партизан передал Силам обороны Украины важную информацию.

Обнаружил блиндажи и патруль военных по всему периметру. Во время наблюдения было зафиксировано также патрульный катер "Раптор", что свидетельствует о высоком уровне охраны объекта говорится в сообщении.

Также стало известно о станции радиолокации "Каста-2Е2", которую используют для обнаружения ракет. Она расположена возле нефтехранилища.

Агент "АТЕШ" уничтожил российскую станцию спутниковой связи