Партизаны «Атеша» провели разведку российского аэродрома в оккупированном Крыму, предоставив важную информацию о блиндажах, патрулях, патрульном катере и радиолокационной станции Вооруженным силам Украины.
Партизаны из движения сопротивления "Атеш" поделились информацией об аэродроме россиян во временно оккупированном Крыму. Об этом движение сопротивления "Атеш" сообщает в Telegram, передает УНН.
Детали
Агент разведал аэродром Херсонес в Севастополе. Партизан передал Силам обороны Украины важную информацию.
Обнаружил блиндажи и патруль военных по всему периметру. Во время наблюдения было зафиксировано также патрульный катер "Раптор", что свидетельствует о высоком уровне охраны объекта
Также стало известно о станции радиолокации "Каста-2Е2", которую используют для обнаружения ракет. Она расположена возле нефтехранилища.
Агент "АТЕШ" уничтожил российскую станцию спутниковой связи12 июня 2024, 03:47 • 106103 просмотра