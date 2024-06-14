Партизани "Атеш" розвідали аеродром окупантів у Криму
Київ • УНН
Партизани "Атеша" провели розвідку російського аеродрому в окупованому Криму, надавши важливу інформацію про бліндажі, патрулі, патрульний катер і радіолокаційну станцію Збройним силам України.
Партизани з руху спротиву "Атеш" поділились інформацією про аеродром росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у Telegram, передає УНН.
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Агент розвідав аеродром Херсонес у Севастополі. Партизан передав Силам оборони України важливу інформацію.
Виявив бліндажі та патруль військових по всьому периметру. Під час спостереження було зафіксовано також патрульний катер "Раптор", що свідчить про високий рівень охорони об'єкта
Також стало відомо про станцію радіолокації "Каста-2Е2", яку використовують для виявлення ракет. Вона розташована біля нафтосховища.
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