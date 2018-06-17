Партию сигарет в восьми чемоданах пытались поездом переправить в Польшу

“Товар погранично-таможенная группа нашла в межпотолочном пространстве четырех санузлов вагонов поезда ”Киев-Перемышль“, - говорится в сообщении.

Владельцев чемоданов с сигаретами без акцизных марок обнаружено не было. Всего правоохранители насчитали 6060 пачек табачных изделий. Они будут переданы работникам ГФС.

Напомним, 9 июня, в рамках совместной специальной пограничной операции “Граница-2018”, пограничники Черновицкого отряда помешали перемещению в Румынию 16 ящиков контрабандных табачных изделий.