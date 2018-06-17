Партію сигарет у восьми валізах намагалися потягом переправити до Польщі

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Вісім великих валіз, запакованих тисячами пачок сигарет, виявили сьогодні прикордонники Львівського загону на кордоні з Польщею. Про це повідомляє відділ комунікації Державної прикордонної служби, передає УНН.

“Товар спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла у міжстельових просторах чотирьох санвузлів вагонів поїзда “Київ-Перемишель”, — йдеться у повідомленні.

Власників валіз з сигаретами без акцизних марок виявлено не було. Всього правоохоронці нарахували 6060 пачок тютюнових виробів. Їх буде передано працівникам ДФС.

Нагадаємо, 9 червня, в рамках спільної спеціальної прикордонної операції “Кордон-2018”, прикордонники Чернівецького загону завадили переміщенню до Румунії 16 ящиків контрабандних тютюнових виробів.

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