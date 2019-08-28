Партии "ЕС" и "Голос" выступили против возглавления Шуфричем комитета по вопросам свободы слова

"Партия "Европейская Солидарность" считает неприемлемым избрание председателем Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины представителя ОПЗЖ Нестора Шуфрича - близкого соратника Виктора Медведчука - и призывает партии "Голос" и "Батькивщина" пересмотреть свои позиции и публично выступить против такого назначения", - говорится в заявлении партии "ЕС".

Там заявили, что настоящие взгляды "пророссийских политиков столь же далеки от свободы слова, насколько близка их позиция к России".

Соответственно, предложение руководящей власти возглавить этот комитет представителю пророссийской силы означает, что партия "Слуга народа" разделяет российские подходы к монополии власти над информационным пространством, считают в партии.

В "Европейской солидарности" выразили удивление позицией других фракций, в частности народных депутатов от "Голоса", которые "молча не возражали против оккупации ключевого оппозиционного комитета депутатами пророссийских взглядов".

"Надеемся, что все проевропейские силы смогут сплоченно выступить против надругательства над базовым демократическим принципом - свободы слова – и что совместно нам удастся не допустить такого позора для Верховной Рады 9 созыва, а также дать украинским журналистам реальные инструменты защиты их прав", - добавили в партии.

В свою очередь, в партии "Голос" обратились к Президенту Украины и партии "Слуга народа" с требованием не допустить возвращения бывших "регионалов" к власти.

"В частности, представитель партии "Голос" на подготовительной подгруппе новой Верховной Рады голосовал против назначения Нестора Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова и поднимал этот вопрос на общей группе. По нашему мнению, назначать на председателя комитета по вопросам свободы слова представителя политической команды, которая притесняла свободу слова в Украине - недопустимо", - заявили в политсиле.

"Мы настоятельно призываем партию "Слуга народа" пересмотреть свое решение - политик, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию, не должен возглавлять парламентский комитет", - добавили в "Голосе".

В то же время, партия "Батькивщина" пока не опубликовала свое заявление по этому поводу.

Напомним, 27 августа на заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня было поддержано предложение по составу комитета по вопросам свободы слова. Предложение предусматривало, что Нестор Шуфрич, нардеп от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" возглавит этот комитет.