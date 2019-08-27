У Раді проголосували за керівний склад комітету з питань свободи слова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні була підтримана пропозиція щодо складу комітету з питань свободи слова, передає кореспондент УНН.
Так, в комітеті займають посади наступні народні депутати:
— Голова комітету — Нестор Шуфрич, політична партія “Опозиційна платформа за життя”,
— Перший заступник голови комітету — квота за політичною партією “Батьківщина”, кандидатуру нададуть пізніше.
— Заступники голови комітету — квота за політичною партією “Батьківщина”, кандидатуру нададуть пізніше.
— Секретар комітету — Сергій Швець, політична партія “Слуга народу”.
Нагадаємо, на засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні озвучили пропозицію щодо складу комітету з питань бюджету.