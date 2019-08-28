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Партії "ЄС" і "Голос" виступили проти очолення Шуфричем комітету з питань свободи слова

Партії "ЄС" і "Голос" виступили проти очолення Шуфричем комітету з питань свободи слова

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Політичні партії "Європейська солідарність" та "Голос" висловилися проти того, щоб парламентський комітет з питань свободи слова очолював представник партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяви обох партій.

"Партія "Європейська Солідарність" вважає неприйнятним обрання головою Комітету з питань свободи слова Верховної Ради України представника ОПЗЖ Нестора Шуфрича – близького соратника Віктора Медведчука – та закликає партії "Голос" і "Батьківщина" переглянути свої позиції і публічно виступити проти такого призначення", - йдеться у заяві партії "ЄС".

Там заявили, що справжні погляди "проросійських політиків настільки ж далекі від свободи слова, наскільки близька їхня позиція до Росії".

Відповідно, пропозицію керівної влади очолити цей комітет представнику проросійської сили означає, що партія "Слуга народу" поділяє російські підходи до монополії влади над інформаційним простором, вважають у партії.

У "Європейській солідарності" висловили здивування позицією інших фракцій, зокрема народних депутатів від "Голосу", які "мовчки не заперечували проти окупації ключового опозиційного комітету депутатами проросійських поглядів".

"Сподіваємось, що всі проєвропейські сили зможуть об’єднано виступити проти наруги над базовим демократичним принципом – свободи слова – і що спільно нам вдасться не допустити такої ганьби для Верховної Ради 9 скликання, а також дати українським журналістам реальні інструменти захисту їх прав", - додали у партії.

У свою чергу, у партії "Голос" звернулися до Президента України та партії "Слуга народу" із вимогою не допустити повернення колишніх "регіоналів" до влади.

"Зокрема, представник партії "Голос" на підготовчій підгрупі нової Верховної Ради голосував проти призначення Нестора Шуфрича головою комітету з питань свободи слова та піднімав це питання на загальній групі. На нашу думку, призначати на голову комітету з питань свободи слова представника політичної команди, яка утискала свободу слова в Україні – неприпустимо", - заявили у політсилі.

"Ми наполегливо закликаємо партію "Слуга народу" переглянути своє рішення – політик, який неодноразово демонстрував антиукраїнську позицію, не повинен очолювати парламентський комітет", - додали у "Голосі".

Водночас, партія "Батьківщина" наразі не опублікувала свою заяву щодо цього.

Нагадаємо, 27 серпня на засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні була підтримана пропозиція щодо складу комітету з питань свободи слова. Пропозиція передбачала, що Нестор Шуфрич, нардеп від партії "Опозиційна платформа – За життя" очолить цей комітет.

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