Партії "ЄС" і "Голос" виступили проти очолення Шуфричем комітету з питань свободи слова

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Політичні партії "Європейська солідарність" та "Голос" висловилися проти того, щоб парламентський комітет з питань свободи слова очолював представник партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяви обох партій.