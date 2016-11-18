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Парламентская ассамблея в Стамбуле покажет уровень готовности НАТО к сотрудничеству с Украиной - А.Парубий

Парламентская ассамблея в Стамбуле покажет уровень готовности НАТО к сотрудничеству с Украиной - А.Парубий

Киев • УНН

 • 9951 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что во время Парламентской ассамблеи в Стамбуле станет понятно насколько НАТО готово сотрудничать с Украиной. Об этом он сказал в интервью телеканалу Рада в пятницу, передает УНН.

"Направление и путь Украины на вступление в НАТО является одним из ключевых и приоритетных направлений внешней политики. И Парламентская ассамблея, которая будет проводиться в Стамбуле - это очередной этап нашего диалога, очередной этап сверить настолько быстро идут реформы в Украине, сверить, какой уровень готовности является в НАТО к сотрудничеству с Украиной ", - отметил председатель ВР.

Кроме того, А.Парубий заявил, что Украина поставила себе цель привести ВСУ к стандартам НАТО до 2020 года.

"Украина, которая поставила себе амбициозную цель к 2020 году привести Вооруженные силы к стандартам НАТО, несмотря на войну и боевые действия, идет по пути реформ. Я убежден, все органы власти должны работать над тем, чтобы приблизить вступление Украины в НАТО, потому что это самый большой гарант безопасности и государства, и каждого украинского гражданина ", - добавил А.Парубий.

Как сообщал УНН, А.Парубий собирается встретиться с Патриархом Варфоломеем в Турции .

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