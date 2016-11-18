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Парламентська асамблея у Стамбулі покаже рівень готовності НАТО до співпраці з Україною – А.Парубій

Парламентська асамблея у Стамбулі покаже рівень готовності НАТО до співпраці з Україною – А.Парубій

Київ • УНН

 • 9951 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що під час Парламентської асамблеї в Стамбулі стане зрозуміло наскільки НАТО готове співпрацювати з Україною. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу РАДА у п’ятницю, передає УНН.

“Напрям і шлях України на вступ в НАТО є одним з ключових і пріоритетних напрямків зовнішньої політики. І Парламентська асамблея, яка буде проводитися в Стамбулі, — це черговий етап нашого діалогу, черговий етап звірити настільки швидко йдуть реформи в Україні, звірити, який рівень готовності є в НАТО до співпраці з Україною”, — зазначив голова ВР.

Крім того, А.Парубій заявив, що Україна поставила собі мету привести ЗСУ до стандартів НАТО до 2020 року.

“Україна, яка поставила собі амбітну мету до 2020 року привести Збройні сили до стандартів НАТО, не зважаючи на війну і бойові дії, йде шляхом реформ. Я переконаний, всі органи влади повинні працювати над тим, щоб наблизити вступ України до НАТО, тому що це найбільший гарант безпеки і держави, і кожного українського громадянина”, — додав А.Парубій.

Як повідомляв УНН, А.Парубій збирається зустрітися з Патріархом Варфоломієм у Туреччині.

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Українські Національні Новини

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