Парламентская ассамблея НАТО: Зеленский призвал ввести девятый пакет санкций против россии

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«россия сделала ставку на геноцидную политику, и именно поэтому уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру. "Убить" электричество, водо- и теплоснабжение зимой – а это цель россии – это поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения – абсолютное преступление. Поэтому будет правильным, если вы в своих парламентах признаете россию государством-спонсором терроризма, как это сделали парламенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии. Будет правильным, если ваши страны будут постоянно усиливать санкции против россии, которая стала полной противоположностью нашему с вами сообществу и самой антиевропейской силой в мире. Самое постоянное усиление санкций не позволит государству-террористу адаптироваться и находить новые пути обеспечения своего террора. Нужен новый, девятый, санкционный пакет Евросоюза, новые санкции мира против России за террор – сразу же после ограничения экспортных цен на российские энергоресурсы», – отметил Зеленский.

Также Президент призвал обеспечить Украине полную защиту неба, чтобы российские ракеты, иранские дроны и любые другие орудия террора не смогли достигать предназначенных для них мишеней. Только тогда россии придется делать то, что нужно нам с вами, а именно – следовать Формуле мира, которую предложила Украина.

Напомним

Парламентская ассамблея НАТО признала россию государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников.