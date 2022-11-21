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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Парламентська асамблея НАТО: Зеленський закликав запровадити дев’ятий пакет санкцій проти росії

Парламентська асамблея НАТО: Зеленський закликав запровадити дев’ятий пакет санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 339112 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час виступу на парламентській асамблеї НАТО закликав запровадити дев’ятий санкційний пакет проти росії та на рівні парламентів країн визнати росію державою-спонсором тероризму, інформує УНН.

Цитата

«росія зробила ставку на геноцидну політику, і саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. "Вбити" електрику, водо- і теплопостачання зимою – а це є метою росії – це поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового знищення – абсолютний злочин. Тому буде правильним, якщо ви у своїх парламентах визнаєте росію державою-спонсором тероризму, як це зробили парламенти Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії. Буде правильним, якщо ваші країни постійно посилюватимуть санкції проти росії, яка стала повною протилежністю нашій з вами спільноті і найбільш антиєвропейською силою у світі. Саме постійне посилення санкцій не дозволятиме державі-терористу адаптуватись і знаходити нові шляхи забезпечення свого терору. Потрібен новий, дев'ятий, санкційний пакет Євросоюзу, нові санкції світу проти росії за терор – одразу ж після обмеження експортних цін на російські енергоресурси», – зазначив Зеленський.

Також Президент закликав забезпечити Україні повний захист неба, аби російські ракети, іранські дрони та будь-які інші знаряддя терору не змогли досягати призначених для них мішеней. Лише тоді росії доведеться робити те, що треба нам з вами, а саме – йти за Формулою миру, який запропонувала Україна.

Нагадаємо

Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом та закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.

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