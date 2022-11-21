Парламентська асамблея НАТО: Зеленський закликав запровадити дев’ятий пакет санкцій проти росії

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«росія зробила ставку на геноцидну політику, і саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. "Вбити" електрику, водо- і теплопостачання зимою – а це є метою росії – це поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового знищення – абсолютний злочин. Тому буде правильним, якщо ви у своїх парламентах визнаєте росію державою-спонсором тероризму, як це зробили парламенти Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії. Буде правильним, якщо ваші країни постійно посилюватимуть санкції проти росії, яка стала повною протилежністю нашій з вами спільноті і найбільш антиєвропейською силою у світі. Саме постійне посилення санкцій не дозволятиме державі-терористу адаптуватись і знаходити нові шляхи забезпечення свого терору. Потрібен новий, дев'ятий, санкційний пакет Євросоюзу, нові санкції світу проти росії за терор – одразу ж після обмеження експортних цін на російські енергоресурси», – зазначив Зеленський.

Також Президент закликав забезпечити Україні повний захист неба, аби російські ракети, іранські дрони та будь-які інші знаряддя терору не змогли досягати призначених для них мішеней. Лише тоді росії доведеться робити те, що треба нам з вами, а саме – йти за Формулою миру, який запропонувала Україна.

Нагадаємо

Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом та закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.