Парламентарии стран Балтии призвали ЕС добиться освобождения Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы направили лидерам ЕС обращение с призывом оказать давление на российские власти, чтобы добиться немедленного освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова и других украинских националистов, находящихся в российских тюрьмах по политически мотивированным обвинениям. Об этом сообщает УНН со ссылкой ERR.
Обращение направлено президенту Европейского союза Дональду Туску, главе Европарламента Антонио Таяни, главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и глава европейской дипломатии Федерике Могерини.
Обращение подписали 18 депутатов парламентов стран Балтии и Европейского парламента, в том числе восемь представителей Эстонии: Тунне Келам, Тармо Круузимяэ, Март Нутть, Юрген Лиги, Лийза Овийр, Хенн Пыллуаас, Энн Мери и Мари-Анн Келам.
"Более 90 дней назад Олег Сенцов объявил голодовку. В настоящий момент его состояние описывается как катастрофическое. Власти запретили ему вести переписку, встречаться с независимыми наблюдателями и отказали в адекватной медицинской помощи. Без скорейшего вмешательства международной общественности может возникнуть ситуация, аналогичная случаю Сергея Магнитского", - говорится в обращении.
Напомним, петиция под названием "Спасем Олега Сенцова", которая была создана на сайте Белого дома 9 августа этого года пользователем по имени В.Г. (VG), собрала уже более 15 350 подписей.