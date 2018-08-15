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Парламентарии стран Балтии призвали ЕС добиться освобождения Сенцова

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы направили лидерам ЕС обращение с призывом оказать давление на российские власти, чтобы добиться немедленного освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова и других украинских националистов, находящихся в российских тюрьмах по политически мотивированным обвинениям. Об этом сообщает УНН со ссылкой ERR.

Парламентарии стран Балтии призвали ЕС добиться освобождения Сенцова

Обращение направлено президенту Европейского союза Дональду Туску, главе Европарламента Антонио Таяни, главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и глава европейской дипломатии Федерике Могерини.

Обращение подписали 18 депутатов парламентов стран Балтии и Европейского парламента, в том числе восемь представителей Эстонии: Тунне Келам, Тармо Круузимяэ, Март Нутть, Юрген Лиги, Лийза Овийр, Хенн Пыллуаас, Энн Мери и Мари-Анн Келам.

"Более 90 дней назад Олег Сенцов объявил голодовку. В настоящий момент его состояние описывается как катастрофическое. Власти запретили ему вести переписку, встречаться с независимыми наблюдателями и отказали в адекватной медицинской помощи. Без скорейшего вмешательства международной общественности может возникнуть ситуация, аналогичная случаю Сергея Магнитского", - говорится в обращении.

Напомним, петиция под названием "Спасем Олега Сенцова", которая была создана на сайте Белого дома 9 августа этого года пользователем по имени В.Г. (VG), собрала уже более 15 350 подписей.

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