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Парламентарії країн Балтії закликали ЄС домогтися звільнення Сенцова

Київ • УНН

 • 9987 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Депутати парламентів Естонії, Латвії та Литви направили лідерам ЄС звернення із закликом чинити тиск на російську владу, щоб домогтися негайного звільнення українського кінорежисера Олега Сенцова та інших українських націоналістів, які перебувають в російських в'язницях за політично вмотивованими звинуваченнями. Про це повідомляє УНН з посиланням ERR.

Парламентарії країн Балтії закликали ЄС домогтися звільнення Сенцова

Звернення направлено президенту Європейського союзу Дональду Туску, главі Європарламенту Антоніо Таяні, голові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру і глава європейської дипломатії Федеріці Могеріні.

Звернення підписали 18 депутатів парламентів країн Балтії і Європейського парламенту, в тому числі вісім представників Естонії: Тунне Келам, Тармо Круузімяе, Лютий Нутть, Юрген Ліги, Лійза Овійр, Хенн Пиллуаас, Енн Мері і Марі-Анн Келам.

"Більше 90 днів тому Олег Сенцов оголосив голодування. На даний момент його стан описується як катастрофічний. Влада заборонила йому вести переписку, зустрічатися з незалежними спостерігачами та відмовила в адекватній медичній допомозі. Без якнайшвидшого втручання міжнародної громадськості може виникнути ситуація, аналогічна випадку Сергія Магнітського" , - йдеться в зверненні.

Нагадаємо, петиція під назвою "Врятуємо Олега Сенцова", яка була створена на сайті Білого дому 9 серпня цього року користувачем на ім'я В.Г. (VG), зібрала вже понад 15 350 підписів.

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