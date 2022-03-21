Парламентарии 13 стран призвали обновить украинскую ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Парламентарии 13 стран призвали обновить украинскую противовоздушную оборону. Соответствующее заявление подписали депутаты парламентов США, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Ирландии, Нидерландов и Швеции, сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook, пишет УНН.
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"Сегодня наши друзья — парламентарии Чехии, Эстонии, Польши, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Великобритании, США подписали совместное заявление “О настоятельной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины”, - сообщил Стефанчук.
Детали
По его словам, в тексте заявления говорится, что "все эти страны с нами и будут стоять за нас".
Стефанчук добавил, что представители разных стран мира требуют решительных действий по установлению мира в Украине. А именно:
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- Поддерживать военную и гражданскую оборону Украины — обеспечить защиту воздушного пространства и прекратить передвижение вражеской техники на территории Украины. Это можно сделать с помощью поставки противотанкового и противовоздушного оружия.
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- Предоставить гуманитарную помощь — обеспечить доставку продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбят; спасти раненых и беженцев.
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- Защитить украинские ядерные объекты, представляющие угрозу для всех соседних государств. Важно, чтобы Россия признала свою ответственность за соблюдение Женевских конвенций.
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Стефанчук, который обнародовал текст этого заявления, выразил искреннюю благодарность своим коллегам за поддержку Украины в это непростое время.
Дополнение
Словакия готова передать Украине С-300, если ей предоставят замену.