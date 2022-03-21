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Парламентарии 13 стран призвали обновить украинскую ПВО

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Парламентарии 13 стран призвали обновить украинскую противовоздушную оборону. Соответствующее заявление подписали депутаты парламентов США, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Ирландии, Нидерландов и Швеции, сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня наши друзья — парламентарии Чехии, Эстонии, Польши, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Великобритании, США подписали совместное заявление “О настоятельной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины”, - сообщил Стефанчук.

Детали

По его словам, в тексте заявления говорится, что "все эти страны с нами и будут стоять за нас".

Стефанчук добавил, что представители разных стран мира требуют решительных действий по установлению мира в Украине. А именно:

  • Поддерживать военную и гражданскую оборону Украины — обеспечить защиту воздушного пространства и прекратить передвижение вражеской техники на территории Украины. Это можно сделать с помощью поставки противотанкового и противовоздушного оружия.
  • Предоставить гуманитарную помощь — обеспечить доставку продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбят; спасти раненых и беженцев.
  • Защитить украинские ядерные объекты, представляющие угрозу для всех соседних государств. Важно, чтобы Россия признала свою ответственность за соблюдение Женевских конвенций.

Стефанчук, который обнародовал текст этого заявления, выразил искреннюю благодарность своим коллегам за поддержку Украины в это непростое время.

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