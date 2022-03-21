Парламентарі 13 країн закликали оновити українську ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Парламентарі 13 країн закликали оновити українську протиповітряну оборону. Відповідну заяву підписали депутати парламентів США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Грузії, Ірландії, Нідерландів та Швеції, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Facebook, пише УНН.
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"Сьогодні наші друзі — парламентарії Чехії, Естонії, Польщі, Франції, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції, Великобританії, США підписали спільну заяву “Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України”, - повідомив Стефанчук.
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З його слів, у тексті заяви йдеться, що "всі ці країни з нами та стоятимуть за нас".
Стефанчук додав, що представники різних країн світу вимагають рішучих дій щодо встановлення миру в Україні. А саме:
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- Підтримувати військову та цивільну оборону України — забезпечити захист повітряного простору та припинити пересування ворожої техніки на території України. Це можна зробити за допомогою постачання протитанкової та протиповітряної зброї.
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- Надати гуманітарну допомогу — забезпечити доставлення продуктів і ліків в українські міста, які обстрілюють і бомбардують; врятувати поранених і біженців.
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- Захистити українські ядерні об’єкти, які становлять загрозу для всіх сусідніх держав. Важливо, щоб Росія визнала свою відповідальність за дотримання Женевських конвенцій.
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Стефанчук, який оприлюднив текст цієї заяви, висловив щиру вдячність своїм колегам за підтримку України у цей непростий час.
Доповнення
Словаччина готова передати Україні С-300, якщо їй нададуть заміну.