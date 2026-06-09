Парламент Венгрии проголосовал за существенное снижение зарплат депутатов и членов правительства

Парламент Венгрии принял законопроект, который может привести к одному из крупнейших сокращений доходов политиков за последние годы. За инициативу правящей партии "Тиса" проголосовали также оппозиционные силы, в то время как партии "Фидес" и "Ми Хазанк" ранее заявляли о готовности ее поддержать. Об этом сообщает Világgazdaság, пишет УНН.

Детали

Согласно новым правилам, базовый оклад депутата будет рассчитываться по коэффициенту 1,8 от средней зарплаты по стране вместо предыдущего коэффициента 3.

В результате базовая ежемесячная зарплата парламентария уменьшится с 2,18 млн форинтов брутто (около $7100) до 1,31 млн форинтов (около $4300). Таким образом, сокращение составит около 40%, или 873 000 форинтов (примерно $2800) в месяц. За год один депутат недополучит более 10,4 млн форинтов (около $33 800).

Из-за привязки надбавок к базовой ставке еще ощутимее уменьшатся доходы руководства парламента. Зарплата спикера сократится с 5,89 млн форинтов (около $19 100) до 3,81 млн форинтов (около $12 400), то есть на 35%.

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Вице-спикеры и некоторые руководители парламентских фракций будут получать 3,14–3,47 млн форинтов (около $10 200–$11 300) вместо 4,36 млн форинтов (около $14 200). В зависимости от должности их доходы уменьшатся на 20–28%.

Зарплата премьер-министра Петера Мадьяра после вступления закона в силу составит около 3,8 млн форинтов брутто (примерно $12 400) в месяц. Это на 4–5 млн форинтов ($13 000–$16 200) меньше нынешнего уровня. По некоторым оценкам, предыдущий глава венгерского правительства Виктор Орбан получал более 8 млн форинтов (около $26 000), поэтому сокращение может достичь 51–57%.

По оценкам авторов реформы, доходы министров также уменьшатся – примерно на 1,5–2 млн форинтов ($4900–$6500) в месяц по сравнению с предыдущим уровнем.

Помимо зарплат, закон ограничивает и депутатские расходы. Лимиты на жилье сократят на 31%, на аренду офисов – на 52%, на оплату труда помощников – на 30%. Также отменят отдельную компенсацию расходов на мобильную связь и топливо для депутатов, избранных от Будапешта.

Правительство также планирует пересмотреть уровень оплаты труда мэров городов.

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